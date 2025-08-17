قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
فن وثقافة

ليلة من العمر.. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قرطاج

مي فاروق
مي فاروق
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ساهراً لها ليلة أمس السبت، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس.


وشاركت مي فاروق، صورا من الحفل عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ووجهت شكرا لجمهورها التونسي والسفارة المصرية في تونس لحسن الاستقبال. 

وعلقت مي فاروق، على الصور قائلة: «ليلة من العمر في تونس الخضرا.. على مسرح قرطاج العريق اللي بيحمل تاريخ وحكايات عظيمة .. الجمهور التونسي العظيم.. أنتم الأسطورة الحقيقية، أنتم اللي خليتوا الليلة دي تبقى مليانة حب وغُنا وفرح. استقبالكم وتشجيعكم ليا خلاني أحس إني وسط أهلي وناسي». 

وتابعت مي فاروق: «شكر خاص للسفارة المصرية في تونس والسفير باسم حسن على التكريم والاستقبال اللي فوق الوصف، شرفتوني ورفعتوا راسي.. تونس الغالية.. حبي ليكي ملوش حدود، ووعد إن دي مش آخر مرة نغني ونفرح سوا».

أعمال مي فاروق 

طرحت النجمة مى فاروق، أحدث أغنياتها بعنوان "أنا اللى مشيت" وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، أغنية "أنا اللى مشيت"، الأن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات: تامر حسين، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

أغنية "أنا اللى مشيت"، تعكس فى مضمونها، واقع المرأة القوية التى ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء، فى علاقة حب غير متوازنة،  وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.

ألبوم مي فاروق

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى"  وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، والسادسة"بنات الخلق"، كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحى يوسف، والسابعة "ضحكت فجأة"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى نادر حمدى.. وتقول كلمات أغنية "أنا اللى مشيت":..
أنا اللي مشيت وسبَّقت
لقيت الوضع ما عجبنيش
طريقته كمان ما ناسبتنيش
وفرصه وجت ماصدقت
لا عُمري وقفت في الصف
ولا أتعامل بسوء تقدير
مشيت علشان مقامي كبير
ومش مركونه ع الرَّف
أنا كبريائي معاك خلاني
أستسهل وأنسي اللي بينساني
ما عيشي تاني لأناني واضحي ليه
لا عمري هاقول ياحبيبي تعالي
أنا مش بصفي بسرعه وشياله
اللي بيتعالي هتعالي وأدوس عليه
علي المواضيع دي قفلت
ده آخره معامله باستهتار
ده يوم مافارقته ضحك هزار
وجبت صحابي حفلت
خلصت خلاص من الهم
وفوقت لنفسي واحلويت
ده لو جاني هاقول له نسيت
ولا يقدر يقول بِّم.

