قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة إلى المملكة المتحدة
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
منتخب المجر للناشئين لكرة اليد يحتل المركز السابع فى بطولة العالم
المصري في الصدارة.. ترتيب جدول الدوري الممتاز عقب الجولة الثانية
47 شهيدًا و226 مصابًا حصيلة ضحايا خطة مصيدة الموت الاسرائيلية في غزة بيوم واحد
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار البيض بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

مازالت أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الدراسي 2025–2026

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2025

وأوضحت وزارة الداخلية أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل:

  • شهادة الميلاد
  • شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية
  • بطاقة الرقم القومي
  • صور شخصية حديثة
  • بيان النجاح أو الدرجات
  • قيد عائلي
  • اختيار موعد اختبار القدرات من بين المواعيد المتاحة على الموقع

رابط التسجيل في كلية الشرطة 2025 

يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك خريجو الجامعات من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق، التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة عبر بوابة وزارة الداخلية، وذلك عبر الرابط المباشر: https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/.

بعد الدخول على الموقع، يقوم الطالب بالضغط على خانة "الالتحاق بكلية الشرطة"، ثم إنشاء حساب شخصي على المنصة، وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل: الاسم بالكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، واستكمال نموذج البيانات التفصيلية الذي يتضمن المرحلة التعليمية، ومحل الإقامة، وبيانات ولي الأمر.

يرفع الطالب المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG، ثم يؤكد عملية التسجيل ويطبع نسخة من الطلب للاحتفاظ برقم التسجيل. 

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة إدخال البيانات بدقة كاملة، حيث إن أي خطأ قد يؤدي إلى استبعاد الملف نهائيًا، مع تفضيل رفع المستندات من خلال جهاز كمبيوتر لتفادي الأخطاء التقنية.

مراحل اختبارات القبول بالأكاديمية

تمر مراحل التقديم بعدة اختبارات تشمل: القدرات، المقاس، القوام، الفحص الطبي، الاختبارات الرياضية، السمات الشخصية، لجنة الهيئة، والكشف الطبي المتقدم.

ويخضع الطالب لاختبار طول القامة وحساب الوزن المثالي وفق المعادلة (الوزن = الطول - 90)، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية والذي يشمل فحوصات العظام، الرمد، الباطنة، الجراحة، الأسنان وغيرها.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت وزارة الداخلية أن باب التقديم الإلكتروني سيظل مفتوحًا حتى يوم 15 سبتمبر 2025، عبر بوابة وزارة الداخلية على الرابط المخصص للتسجيل. 

وبعد انتهاء فترة التقديم، سيتم فحص الملفات إلكترونيًا، على أن يتم إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين مبدئيًا تتضمن مواعيد اختبارات اللياقة البدنية، الاختبارات الذهنية، والفحوصات الطبية

ويزيد البحث عن رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 ، وذلك بعد فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة، تمهيدًا لإجراء الفحص المبدئي وتحديد موعد اختبارات اللياقة البدنية بعد القبول المبدئي.

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025

أما التقديم لحاملي ليسانس الحقوق من الذكور والإناث للعام الجاري 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر المقبل لمدة 43 يومًا، على أن يتم التقديم لجميع الفئات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/

مكان إجراء الاختبارات والتسهيلات المقدمة

تُجرى الاختبارات من خلال البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع توفير أماكن مخصصة ولائقة لأولياء الأمور. 

كما وفرت الأكاديمية عدة تسهيلات للمتقدمين، منها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية، والطوابع، إضافة إلى توفير لجنتين للاستعلام والرد على استفسارات الطلبة، وطباعة كتيب يوضح جميع خطوات التقديم، وتخصيص خطين هاتفيين مباشرَين لتلقي استفسارات الطلبة وأسرهم على الرقمين (0224109102) و(02241091).

 

شروط القبول لحملة المؤهلات الجامعية

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية، تطبق نفس الشروط مع استثناء شرط عدم الزواج، وألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا لحملة البكالوريوس أو الليسانس، و30 عامًا لحملة الماجستير، و35 عامًا لحملة الدكتوراه.

كلية الشرطة الالتحاق بكلية الشرطة اوراق كلية الشرطة شروط كلية الشرطو مواعيد كلية الشرطة فروع كلية الشرطة رابط كلية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

فعاليات ثقافية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى السمسمية ومهرجان مسرح الطفل بروض الفرج والقناطر الخيرية.. 200 عنوان لقصور الثقافة في معرض السويس

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب في 2025

أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب في 2025

بالصور

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد