أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم

مازالت أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الدراسي 2025–2026

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2025

وأوضحت وزارة الداخلية أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل:

شهادة الميلاد

شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية

بطاقة الرقم القومي

صور شخصية حديثة

بيان النجاح أو الدرجات

قيد عائلي

اختيار موعد اختبار القدرات من بين المواعيد المتاحة على الموقع

رابط التسجيل في كلية الشرطة 2025

يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك خريجو الجامعات من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق، التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة عبر بوابة وزارة الداخلية، وذلك عبر الرابط المباشر: https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/.

بعد الدخول على الموقع، يقوم الطالب بالضغط على خانة "الالتحاق بكلية الشرطة"، ثم إنشاء حساب شخصي على المنصة، وإدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل: الاسم بالكامل، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، كلمة المرور، واستكمال نموذج البيانات التفصيلية الذي يتضمن المرحلة التعليمية، ومحل الإقامة، وبيانات ولي الأمر.

يرفع الطالب المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG، ثم يؤكد عملية التسجيل ويطبع نسخة من الطلب للاحتفاظ برقم التسجيل.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة إدخال البيانات بدقة كاملة، حيث إن أي خطأ قد يؤدي إلى استبعاد الملف نهائيًا، مع تفضيل رفع المستندات من خلال جهاز كمبيوتر لتفادي الأخطاء التقنية.

مراحل اختبارات القبول بالأكاديمية

تمر مراحل التقديم بعدة اختبارات تشمل: القدرات، المقاس، القوام، الفحص الطبي، الاختبارات الرياضية، السمات الشخصية، لجنة الهيئة، والكشف الطبي المتقدم.

ويخضع الطالب لاختبار طول القامة وحساب الوزن المثالي وفق المعادلة (الوزن = الطول - 90)، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية والذي يشمل فحوصات العظام، الرمد، الباطنة، الجراحة، الأسنان وغيرها.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت وزارة الداخلية أن باب التقديم الإلكتروني سيظل مفتوحًا حتى يوم 15 سبتمبر 2025، عبر بوابة وزارة الداخلية على الرابط المخصص للتسجيل.

وبعد انتهاء فترة التقديم، سيتم فحص الملفات إلكترونيًا، على أن يتم إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين مبدئيًا تتضمن مواعيد اختبارات اللياقة البدنية، الاختبارات الذهنية، والفحوصات الطبية

ويزيد البحث عن رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 ، وذلك بعد فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة، تمهيدًا لإجراء الفحص المبدئي وتحديد موعد اختبارات اللياقة البدنية بعد القبول المبدئي.

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2025

أما التقديم لحاملي ليسانس الحقوق من الذكور والإناث للعام الجاري 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه) في التخصصات التي تمثل احتياجًا في قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم 31 يوليو وحتى 11 سبتمبر المقبل لمدة 43 يومًا، على أن يتم التقديم لجميع الفئات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://academy.moi.gov.eg/

مكان إجراء الاختبارات والتسهيلات المقدمة

تُجرى الاختبارات من خلال البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، مع توفير أماكن مخصصة ولائقة لأولياء الأمور.

كما وفرت الأكاديمية عدة تسهيلات للمتقدمين، منها إعلان النتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية، والطوابع، إضافة إلى توفير لجنتين للاستعلام والرد على استفسارات الطلبة، وطباعة كتيب يوضح جميع خطوات التقديم، وتخصيص خطين هاتفيين مباشرَين لتلقي استفسارات الطلبة وأسرهم على الرقمين (0224109102) و(02241091).

شروط القبول لحملة المؤهلات الجامعية

بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية، تطبق نفس الشروط مع استثناء شرط عدم الزواج، وألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عامًا لحملة البكالوريوس أو الليسانس، و30 عامًا لحملة الماجستير، و35 عامًا لحملة الدكتوراه.