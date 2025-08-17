47 شهيدًا و226 مصابًا حصيلة ضحايا خطة مصيدة الموت الاسرائيلية في غزة بيوم واحد

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، عن مقتل 14 فلسطينيًا وإصابة 132 آخرين جراء استهداف إسرائيلي طال تجمعات مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

كما أكدت المصادر نفسها أن حصيلة الضحايا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 47 شهيدًا و226 مصابًا في أنحاء متفرقة من القطاع، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على مناطق مأهولة بالسكان.

وأشار أطباء ميدانيون إلى أن معظم الإصابات وقعت في صفوف النساء والأطفال الذين كانوا يقفون في طوابير طويلة بانتظار توزيع مواد غذائية وإغاثية نادرة، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف هذه التجمعات يضاعف الأزمة الإنسانية ويحول المساعدات إلى "مصيدة موت".

وتشهد مستشفيات القطاع حالة انهيار غير مسبوقة مع وصول أعداد المصابين إلى مستويات تفوق الطاقة الاستيعابية، حيث أكد مسؤولون في وزارة الصحة بغزة أن أقسام الطوارئ تعمل بأضعاف طاقتها وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.