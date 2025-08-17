البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجهود والتعامل بحزم مع كافة صور التعديات، للحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يضمن تنفيذ المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي هذا الإطار، شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس السبت، حملات إزالة موسعة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 شملت إزالة 53 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 9119 متر مربع (أملاك دولة) و35 حالات تعد على مساحة 4927 مترا مربعا (متغيرات مكانية).

وتواصل محافظة البحيرة، تنفيذ خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي الحازم لأي مخالفات، دعمًا لجهود التنمية المستدامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.