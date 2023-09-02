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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام عبد الغفار: ‏حملة 100 يوم صحة تستهدف 105 ملايين مواطن.. وكورونا أصبح له لقاحات وأدوية عن طريق الفم

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

حل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، وتحدث عن المتحور الجديد "إيريس"، وعن ارتباط فيروس كورونا بدرجات الحرارة، وعن أدوية ولقاحات كورونا الجديدة، وإمكانية العودة للإغلاق مرة أخرى.

 

مفاجأة عن متحورات يومية لـ كورونا

 

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الفيروس الجديد "إيريس" الذي يظهر على الساحة مؤخرا، أحد المتحورات ‏من فيروس أوميكرون، ‏مؤكدا أن الفيروسات كائنات حية تسعى دائما للاستمرار.

‏وتابع عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الفيروسات بتبدأ في التطوير من شكلها الجيني لكي تهرب من الجهاز المناعي وتستطيع أن تحتل الخلايا، ‏والفيروسات طوال عمرها منذ أن خلقها الله وهي تتحول للوصول إلى هذا الهدف، ‏وهو صراع بين مناعة الإنسان وبين الفيروسات، ‏وهناك آلاف المتحورات التي تحدث كل يوم ولكن ليست كلها تنجح في خداع الجهاز المناعي.


‏حملة 100 يوم صحة 

 

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، لقد أصبح لدينا قاعدة بيانات كبيرة جدا بعد حملة 100 يوم صحة والكشف عن فيروس سي، ونحن نتحدث عن حوالي 70 مليون مواطن وبالتالي يتم الاستفادة من قاعدة البيانات في التواصل والمتابعة المواطنين.

 

وتابع عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن حملة 100 يوم صحة وصلنا فيها لـ 23 مليون خدمة تستهدف 105 مليون مواطن، مؤكدا أن وزير الصحة يتابع بشكل يومي حملة 100 يوم صحة.


الارتباط بين كورونا ودرجات الحرارة غير مثبت

 

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الثلاث سنوات الماضية أثبتت أن فيروس كورونا غير مرتبط بدرجات الحرارة وهو مرتبط اكثر بسوء التهوية وسوء التغذية والازدحام ونقص المناعة المجتمعية بسبب قلة اللقاحات وغير مرتبط بالحرارة.

 

وتابع عبد الغفار ‏خلال حوارة مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، لو لاحظنا فترات ارتفاع في معدلات الإصابة في الثلاث سنوات الماضية سنجد فيها فترات في شهر مارس وفترات في شهر أكتوبر ونوفمبر، وفكرة الارتباط بين كورونا والحرارة فكرة لم تثبت ووارد أن يكون موجود في الصيف او الشتاء.

كورونا أصبح له لقاحات وأدوية عن طريق الفم

 

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا أصبح له لقاحات وأدويه تؤخذ عن طريق الفم، مؤكدا أن المتحور الجديد قليلا ما يُحدث فقدانا لحاسة الشم، والمريض يمتاثل للشفاء دون أدوية.

وأضاف عبد الغفار، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن اللقاحات فعاله وقادرة على تقليل شدة المرض ومعدلات الوفاة، مشيرا إلى أن مستوى الخطورة على الصحة العامة من هذا المتحور، ضعيفة، وبالتالي لا يوجد أي أدلة على أن هناك اتجاه لتغيير الإجراءات الاحترازية بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر مايو، أن جائحة كورونا لم تعد طارئا صحيا عالميا.


هيحصل إغلاق تاني؟

 

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الكمامات سلوك صحي جيد ونحن نوصي باستخدامها للمصابين، مؤكدا نحن لن نعود للإغلاق وأيام كورونا مرة أخرى.

‏وتابع عبد الغفار ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، لا يوجد أي علاقة بين أكل الحلويات والأمراض الفيروسية، مضيفا أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي موجودة وستظل وهذا طبيعي.

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