حسام عبد الغفار: كورونا أصبح له لقاحات وأدوية تؤخذ عن طريق الفم

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا أصبح له لقاحات وأدويه تؤخذ عن طريق الفم، مؤكدا أن المتحور الجديد قليلا ما يُحدث فقدانا لحاسة الشم، والمريض يمتاثل للشفاء دون أدوية.

وأضاف عبد الغفار، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن اللقاحات فعاله وقادرة على تقليل شدة المرض ومعدلات الوفاة، مشيرا إلى أن مستوى الخطورة على الصحة العامة من هذا المتحور، ضعيفة، وبالتالي لا يوجد أي أدلة على أن هناك اتجاه لتغيير الإجراءات الاحترازية بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر مايو، أن جائحة كورونا لم تعد طارئا صحيا عالميا.