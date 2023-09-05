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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة: معرض أهلا مدارس هذا العام مهم جدا ويوفر احتياجات المواطنين

خلال تحضيرات معرض
خلال تحضيرات معرض أهلا مدارس2023

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في الاجتماع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء حول معرض أهلا مدارس 2023 .

وأشاد "العشري" بالاجتماع وما تضمنه من مناقشات حول الدعم المجتمعي للمواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد قائلا: "أعاده الله علي الأسر المصرية بكل خير".

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وتابع "العشري": المعرض هذا العام كبير ومهم جدا وبه سلع متنوعة للأدوات الدراسية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من احتياجات الأسرة المصرية للموسم الدراسي.

وتوقع "العشري" أن يحقق معرض أهلا مدارس نجاحا كبيرا هذا العام خاصة في ظل التفاف الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة حوله تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتوفير لهم سلع بأسعار مخفضة خاصة مع دخول المواسم مثل العام الدراسي.

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