محافظ الغربية يتفقد تجهيز معرض أهلا مدارس بالمحلة.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم بجولة تفقدية لمتابعة تجهيز معرض أهلا مدارس لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بالمحلة الكبرى.

وخلال الجولة ، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته تجهیز المعرض الذي سيقوم ببيع كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وتابع المحافظ ، جولته بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها، ذلك بالإضافة إلى الاطمئنان على رضا المواطنين وإقبالهم على هذه المنافذ.

وأكد رحمي ، على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع كافة المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.

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