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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنظام الساعات المعتمدة.. برنامج جديد للزراعة المحمية للحاصلات البستانية بـ «طنطا»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية كبرنامج مميز بكلية الزراعة للدراسة باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، لتأهيل كوادر من الخريجين للعمل فى المشروعات القومية الخاصة بالزراعات المحمية، ولتلبية احتياجات سوق العمل محليا واقليميا. 
وأوضح رئيس الجامعة أن إطلاق برنامج الزراعة المحمية للحاصلات البستانية بكلية الزراعة، يأتى ضمن خطة الجامعة الاستراتيجة فى تطوير برامجها العلمية، واستحداث برامج جديدة طبقاً لدراسات السوق، وتحديد أولوياته لتخريج كوارد مؤهلة بأحدث العلوم ومواكبة للتطورات التكنولوجية، وضمان جودة المخرجات التعليمية بما يدعم الخطة لاستراتيجية للدولة ويدعم رؤية مصر 2030 م .

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وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن صدور القرار الوزاري بتعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة جاء بعد موافقة المجالس الاكاديمية للكلية والجامعة ولجنة قطاع الدراسات الزراعية على الإمكانات المادية والبشرية والخطة الدراسية الارشادية المقترحة للطلاب.

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من جانبه أضاف الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة أن البرنامج الجديد يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة " علمي " أو ما يعادلها والثانوية الزراعية، ويهدف إلى تنمية المهارات العملية واستخدام التكنولوجيا الملائمة لمعالجة المشكلات الفنية فى مجالات انتاج الحاصلات الزراعية، ويسعى لتأهيل خريجين قادرين على العمل فى شركات انتاج البذور والتقاوى، ومحطات فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات البستانية، وشركات انتاج شتلات الحاصلات البستانية ومزارع الانتاج العضوى والحيوى للحاصلات البستانية، ومعامل زراعة الأنسجة النباتية للحاصلات البستانية.

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