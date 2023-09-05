عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير بالمحلة وسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جواز عرفي يصل بطالبة لجريمة بشعة في الغربية

جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي المحلة الكبرى وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في طنطا

وأشار المحافظ إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبي محلي، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.
 

وتابع المحافظ جولته بتفقد كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

txt

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطوير عمارات الأوقاف بالعجيزي في طنطا


وفي الإطار ذاته تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بالنصب التذكاري للشهيد مالك مهران.
وفي سمنود تفقد المحافظ كورنيش سمنود الذي يتم تنفيذه على ترعة الساحل بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، ويتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

جولة لمحافظ الغربية لمتابعة استعدادات المدارس بكفر الزيات لاستقبال العام الجديد


وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمحلة وسمنود موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ،اللواء هشام رفعت رئيس حي اول المحلة ، اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود

أحتياجات المواطن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية القيادة السياسية القيادة السياسي المحلة الكبرى المحلة وسمنود المرحلة الثالثة السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح دكتور طارق رحمى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

مفاجأة في أسعار الذهب  اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

محمد صلاح ينهي الجدل حول انتقاله إلى اتحاد جدة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

نجم الزمالك السابق: لن أمنح صوتي لفاروق جعفر فى انتخابات القلعة البيضاء

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما هي آخر علامات القيامة ظهورا؟ .. مشاهد نهاية العالم

موضوعات متعلقة

جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

ترشيحاتنا

اتفاق مصري - سويدي على تصنيع أتوبيسات كهربائية لتصديرها لأوروبا

السيسي: لا أتفق مع وزير الصحة في هذا الأمر

سيارة الشعب.. اعرف آخر سعر لـ بى واى دى F3 الجديدة

زيارة نادرة.. لقاء مرتقب بين كيم وبوتين يثير قلق الولايات المتحدة

أمر مطلوب.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

أكبر مشكلة | تكليف عاجل من السيسي لرئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ