مدير البطولة الأفريقية للطائرة يطمئن على الوفود ويتفقد الصالات

تفقد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومدير بطولة الأمم الأفريقية للرجال، سير البطولة المقامة حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقام حسن عابد بمتابعة مباريات اليوم الثالث بصفته مديرًا للبطولة وحرص على الاطمئنان على جميع تحركات اللجان لحظة بلحظة للاطمئنان على سير كافة الأمور الخاصة باستضافة البطولة بشكل ناجح.

ويشهد اليوم سبع مواجهات قوية بين المنتخبات الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري للكرة الطائرة مع نظيره منتخب الجزائر غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمنتخبين في المجموعة الأولى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري حقق الفوز على نظيره بوروندي بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الأولى التي أقيمت الأحد الماضي.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد اتفق ، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات البطولة لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.