برلماني: عقد المؤتمر العالمي للصحة والسكان بمصر شهادة دولية بالنقلة في القطاع الصحي

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب بانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية في مصر.، قائلا: إنها شهادة جديدة للنقلة الصحية التي حققتها البلاد وقدرة مصر على تنظيم فعاليات وأحداث ضخمة.

وأشاد مدحت الكمار في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، قائلا: إنها تكشف اهتمام القيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، باعتبارها واحدة من القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية. مشيرا: إلى أن عقد المؤتمر على أرض مصر مكسب كبير للدولة، حيث سيعمل المؤتمر على الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي وتأكيده استعداد مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام، يؤكد قوة مصر وتكفلها وقدرتها على استضافة مؤتمرات ضخمة، والاستفادة من هذا الزخم لصالح القضية السكانية الشائكة في مصر. وحاجة مصر لزيادة الجهود في القضية السكانية بكل قوة.

ولفت الكمار، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، كما يستند ذلك على نجاحات ضخمة حققتها الدولة في مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول أن، عقد المؤتمر العالمي للصحة والسكان في مصر بداية لتحرك جديد نحو أزمة الزيادة السكانية، وفرصة مهمة للغاية لاستعراض تجربة مصر الناجحة بالقطاع الصحي.

