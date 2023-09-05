نتائج ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

أقيمت، اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية ضمن منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.



وضمن المجموعة الأولى، فاز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 لتكون هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب بوروندي بعد الهزيمة من مصر في افتتاح البطولة.



فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة .



وفي المجموعة الثانية فاز المنتخب التنزاني على مالي 3/1 .

وحقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة، وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية، وفازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.



وتضم مجموعات البطولة :

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي والجزائر

المجموعة الثانية: تونس ومالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال جامبيا



يذكر أن مصر تلعب غدا مع الجزائر في ثاني مبارياتها بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة.