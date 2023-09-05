عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

صدى البلد

أقيمت، اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية ضمن منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.


وضمن المجموعة الأولى، فاز منتخب الجزائر على بوروندي 3/0 لتكون هذه هي الخسارة الثانية لمنتخب بوروندي بعد الهزيمة من مصر في افتتاح البطولة.


فيما تغلب منتخب المغرب على منتخب السنغال بنتيجة 3/0 ضمن المجموعة الرابعة وتغلب منتخب ليبيا على كينيا 3/0 بالمجموعة الثالثة .


وفي المجموعة الثانية فاز  المنتخب التنزاني على مالي 3/1 .

وحقق الكاميرون الفوز على غانا 3/0 بالمجموعة الثالثة، وحقق منتخب تونس الفوز على تشاد 3/0 في المجموعة الثانية، وفازت رواندا على جامبيا 3/1 في المجموعة الرابعة.


وتضم مجموعات البطولة : 

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي والجزائر 

المجموعة الثانية: تونس ومالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال جامبيا


يذكر أن مصر تلعب غدا مع الجزائر في ثاني مبارياتها بالبطولة الإفريقية للكرة الطائرة.

افتتاح البطولة الثالثه الأولى الطائرة القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

عمر ربيع ياسين: وزارة الرياضة تطالب بالتحقيق الفوري في أزمة حسين الشحات وبيراميدز

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

موضوعات متعلقة

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

ترشيحاتنا

لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

أحمد موسى منفعلا: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها

انتهت الحكاية .. فولكس فاجن تعلن توقف انتاج سيارات سيات بشكل كامل

مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ