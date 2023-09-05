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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تاج الدين: الزيادة المعقولة في عدد السكان تمنع تآكل معدل التنمية

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه كان هناك عمل جاد في السنوات الماضية لمواجهة الزيادة السكانية.

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وأضاف محمد عوض تاج الدين، أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء أن كلما زاد مستوى الثقافة كلما انعكس إيجابيا على الزيادة السكانية، متابعا أن نسبة الفئات العمرية الصغيرة أكبر من نسبة كبار السن في الهرم السكاني لمصر.


وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الزيادة السكانية تحتاج إلى تطعيمات ومدارس والبان وفصول دراسية وجامعات وسكن، مستدركا أن انخفاض عدد السكان يساعد في توفير فرص تعليم أفضل وتوفير حياة مختلفة.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إلى أن الزيادة المعقولة في عدد السكان تمنع التآكل في معدل التنمية للدولة.
 

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