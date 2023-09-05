تامر أمين: هذا الشخص أنجح من عمرو وأحمد سعد ومحدش فيهم يقدر يتكلم

‏عرض الإعلامي تامر أمين صورة للفنان أحمد سعد والفنان عمرو سعد ومعهم الدكتور سامح سعد شقيقهم الثالث قائلا: "يمكن محدش فيكوا يعرف مين الشخص الثالث ومحدش يعرف اسمه ولكنه هو أهمهم وانجحهم وأفضلهم واكثرهم تأثيرا ومحدش منهم يقدر يتكلم".

‏وتابع تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن هؤلاء ثلاثة الأشقاء منهم أحمد سعد الذي لديه صوت رائع وموهبة كبيرة وأصبح نجم غنائي كبير، والثاني الفنان عمرو سعد ممثل واصبح نجم كبير وكل الناس تعرف اسمه وكل منهم يأخذ حقه الأدبي والمعنوي والمادي والاجتماعي.

‏وأضاف أن الأخ الثالث هو الدكتور سامح سعد الذي قدر الله له أن يصبح عالما وبسبب انه عالم اصبح غير مشهور وغير معروف وغير مقدر بنفس القيمة مثل أشقاءه رغم انه يجب أن يكون مقدر جدا لأنه عالم جيد، وقال عنه الدكتور أحمد زويل من قبل انه شاب واعد وموهوب.