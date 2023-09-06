أبو: "اتخضيت لما شفت مدينة العلمين من روعتها"

أعرب الفنان أبو، عن سعادته الكبيرة في المشاركة في مهرجان العلمين في نسخته الحالية، وكانت مميزة للغاية وتجربة هامة في حياته الفنية، لافتا إلى أن التجربة كانت مميزة للغاية وفاقت كل التوقعات بالنسبة له، وكان سعيد جدا بكل ما حدث في المهرجان.

أبو يتحدث عن مهرجان العلمين

وأضاف "أبو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه فخور جدا بالمشاركة في مهرجان العلمين، والغناء فيه، خاصة أن ما شهده في المهرجان كان مميز للغاية، وكان سعيد بشكل كبير في التواجد في هذا المهرجان، "أنا كانت أول مرة أروح العلمين، واتخضيت جدا لما دخلت العلمين".

وتابع أبو: "أنا كنت حاسس أني في حتة تانية خالص غير مصر، أي حد رايح الساحل بيشوف العلمين، ولكن عمري ما شفتها، وأول حاجة شفتها أونلاين كانت مهرجان القاهرة للدراما وكانت حاجة تدعو للفخر بشدة، في تجمع كل الفنانين العظماء".

وأردف أنه حينما تم التواصل معه من أجل إقامة حفل في مهرجان العلمين، انبهر بشكل كبير جدا حينما تواجد في المدينة، والخدمات كانت مميزة للغاية في كل شيء داخل مدينة العلمين الجديدة.