عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو: "اتخضيت لما شفت مدينة العلمين من روعتها"

الفنان أبو
الفنان أبو

أعرب الفنان أبو، عن سعادته الكبيرة في المشاركة في مهرجان العلمين في نسخته الحالية، وكانت مميزة للغاية وتجربة هامة في حياته الفنية، لافتا إلى أن التجربة كانت مميزة للغاية وفاقت كل التوقعات بالنسبة له، وكان سعيد جدا بكل ما حدث في المهرجان. 

أبو يتحدث عن مهرجان العلمين

وأضاف "أبو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أنه فخور جدا بالمشاركة في مهرجان العلمين، والغناء فيه، خاصة أن ما شهده في المهرجان كان مميز للغاية، وكان سعيد بشكل كبير في التواجد في هذا المهرجان، "أنا كانت أول مرة أروح العلمين، واتخضيت جدا لما دخلت العلمين". 

وتابع أبو: "أنا كنت حاسس أني في حتة تانية خالص غير مصر، أي حد رايح الساحل بيشوف العلمين، ولكن عمري ما شفتها، وأول حاجة شفتها أونلاين كانت مهرجان القاهرة للدراما وكانت حاجة تدعو للفخر بشدة، في تجمع كل الفنانين العظماء". 

وأردف أنه حينما تم التواصل معه من أجل إقامة حفل في مهرجان العلمين، انبهر بشكل كبير جدا حينما تواجد في المدينة، والخدمات كانت مميزة للغاية في كل شيء داخل مدينة العلمين الجديدة. 

أبو العلمين مهرجان العلمين رامي رضوان مهرجان القاهرة للدراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

تطور خطير.. هل تشارك النمسا بجنودها في الحرب الروسية الأوكرانية؟

بتهمة الخيانة العظمى.. روسيا تعتقل مواطنًا نقل معلومات حساسة لـ أوكرانيا

مش هنافس.. تعليق صادم من نجم الزمالك السابق بشأن لقب الدوري

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ