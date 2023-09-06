الأمانة والصدق واحترام القوانين.. خبير تنمية بشرية يشرح عوامل النجاح في الغربة|فيديو

‏قال الدكتور ميلاد موسى المدرب العالمي وخبير التنمية البشرية إنه من المهم جدًا للنجاح في الغربة هو معرفة ترتيب القيم بالنسبة للمجتمع، فمثلاً في هولندا من أهم القيم هنا الأمانة والصدق والحرية واحترام القوانين والانضباط في العمل ويجب دراسة أولويات وترتيب القيم بالنسبة للمجتمع الذي تريد الذهاب إليه للنجاح فيه.

‏وتابع ‏خلال الحوار عبر زووم مع الإعلامي "تامر أمين"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، يجب على الشخص أو المهجر تحديد ما يريد الوصول إليه والعمل على ذلك والسعي لتطوير الذات ومن المهم جدًا تحديد هدف معين للوصول إليه ويجب التكيف مع المجتمع ومع الناس وطباعهم.