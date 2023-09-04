محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية صالحجر

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية صالحجر بمركز بسيون عن طريق عدد من القوافل الخدمية والأنشطة التوعوية والتنموية التي تهدف في المقام الأول لتنمية وبناء الإنسان، وتمكينه اقتصاديا ضمن أعمال التنمية البشرية التي تعطيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأولوية إلى جانب أعمال التشييد والبنية التحتية.

واستقبل أطفال قرية صالحجر المحافظ بعرض فرعوني يحمل طابعا مصريا ويعكس الحضارة المصرية حيث تعد القرية إحدى القرى الفرعونية بمحافظة الغربية.

وتفقد المحافظ خلال جولته القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا بمدرسة وتضم تخصصات (الجلدية، الصدر، المسالك البولية، القلب والأوعية الدموية، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأطفال، جراحة العيون، الأنف والأذن، النفسية والعصبية)، إلى جانب الصيدلية والتي تقدم العلاج بالمجان، كما شهد رحمي قافلة تنظيم الأسرة والتي نظمتها مديرية الصحة إلى جانب فعاليات المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض.

وتابع المحافظ جولته بلقاء الفلاحين في الندوة التوعوية التي نظمتها مديرية الزراعة بالتعاون مع نقابة الفلاحين، أوضح الدكتور طارق رحمى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر فقط على إنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بل تهتم في المقام الأول بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، ولذلك تحرص المحافظة على تكثيف تلك الأنشطة والفعاليات، واستمع المحافظ لطلبات ومقترحات الحاضرين، كما استمع إلى طلبات المواطنين خلال الفعاليات، موجها بدراستها وحلها على الفور.

كما تفقد رحمي جانب من الأنشطة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم داخل مدرسة عيسى فايد الابتدائية، حيث نظمت المديرية عددا من الفقرات والورش الفنية، وأثنى المحافظ على أداء الطلاب موجها باستمرار تلك الورش الفنية والتي تساهم في تنمية مهارات أبنائنا الطلاب، كما وزع المحافظ 40 كرتونة مواد غذائية و40 مساعدة مالية لعدد 40 أسرة من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا بالقرية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي.

واثني المحافظ على المبادرات وورش العمل التي تستهدف في المقام الأول تنمية الأسرة المصرية حيث تفقد رحمي ورشة عمل (ابني ابنك) التي قامت بها الدكتورة راندا الديب لتحقيق حياة اجتماعية صحية وتربية إيجابية للأطفال وتنظيم أطر العلاقات الأسرية بين الأجيال المتعاقبة، كما تفقد ندوة أسباب الضغوط النفسية والانتحار وكيفية الوقاية منها نظمتها وحدة حماية الطفل بالديوان العام وتفقد ورشة العمل عن خطورة الهجرة غير شرعية والسلوك الشخصي السليم التي نظمتها منطقة الدعوة والوعظ.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ ورشة العمل التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن خطورة الإدمان.

وتفقد رحمي موقع القافلة البيطرية والتي تقدم جميع الخدمات البيطرية بالمجان من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات الدم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

واختتم المحافظ جولته بمركز الشباب حيث قام المحافظ بتفقد الأنشطة الرياضية وورش العمل لتعليم الشطرنج، وتعليم الرسم والغناء بالإضافة إلى ورش عمل لاكتشاف المواهب في الألعاب الرياضية ومشروع قيم وحياة "لتنمية الوعي القيمي والأخلاقي لدى النشء والشباب.

وعلى هامش الفاعليات التقى محافظ الغربية بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم موجها مديري مديريات (التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة) لحلها على الفور، وعرض تقرير بما سيتم تنفيذه في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية طب طنطا، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، وأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمد علام مسؤول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالغربية، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، المكتب الفني لمحافظ الغربية

IMG-20230904-WA0085

IMG-20230904-WA0086

IMG-20230904-WA0084

IMG-20230904-WA0082