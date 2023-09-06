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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقد 50 كيلو من وزنه.. محمد علي رزق يكشف السبب الحقيقي |فيديو

الفنان محمد علي رزق
الفنان محمد علي رزق

‏قال الفنان محمد علي رزق إنه عندما قرّر أن يفقد وزنه كثيرًا، الناس حذروه بسبب أن ذلك سوف يغير شكله وسوف يبعده عن الساحة الفنية ولكنه كان له رأي مختلف.

 

‏وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أنه قرّر أن يفقد وزنه ليس بسبب الشكل أو مشاكل صحية ولكن قرّر ذلك لأنه نظر إلى مستقبله في التمثيل ووجد أن معظم أدواره محصورة في نمط واحد لذلك قرّر أن يفقد وزنه لكي يستطيع القيام بأدوار مختلفة في الفترة القادمة.

 

‏ونوّه أنه يحب أن تكون أعمالي الفنية مختلفة ويحرص على أن يكون كل عمل مختلف عن الذي سبقه، مؤكدًا أنه دائمًا ما كان يشعر بالإحراج من رفض أي عمل وذلك عطلته كثيرًا لكنه تعلّم كيف يرفض الأدوار التي لا تناسبه.

محمد علي رزق الاعلامي عمرو خليل التمثيل الفنان محمد علي رزق برنامج من مصر

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