محمد علي رزق يشيد بعرض مسرحية عيلة اتعملها بلوك

أشاد الفنان محمد علي رزق، بالعرض المسرحي “عيلة اتعملها بلوك” للفنان محمد صبحي.

وكتب محمد صبحي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "إمبارح حضرت عرض "عيلة إتعملها بلوك"بجد اتبسط جداً جداً، العرض ممتع جداً، بس أكتر حاجه ممتعة بالنسبالي هي طاقة أستاذ محمد صبحي عالمسرح كنت بتفرج على ممثل في العشرينات مليان طاقة و حيوية".

وتابع : “العرض بجد بيناقش قضية مهمة…و مازال أستاذ صبحي قادر إنه يخليك تموت من الضحك على خيبتك أستاذة وفاء صادق حب كبييير قد الدنيا والله .. مبروك لكل الكاست دكتور كمال عطية، ورحاب حسين، وليلي فوزي، ومحمد يوسف ومايكل ويليم”.

يذكر أن كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى مسرحية الفنان محمد صبحي عيلة اتعملها بلوك والذى يقوم بعرضها على مسرح مدينة سنبل بطريق مصر إسكندريةالصحراوي.



وكتبت إلهام شاهين ، بعد مشاهدتها للعرض: شكرا للفنان الكبير محمد صبحى على هذا العرض المسرحى الرائع.. عيله إتعمل لها بلوك.. عرض متكامل.. يجعلنا نفكر فى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.



وأضافت إلهام شاهين: نضحك أحيانا ونبكى أحيانا.. ونتذكر ونفكر كثيرا.. نفخر بك يا أستاذ المسرح المصرى والعربى.. ونتمنى أن يتحقق الحلم بإتحاد عربى قوى.