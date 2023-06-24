عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد علي رزق يشيد بعرض مسرحية عيلة اتعملها بلوك

محمد علي رزق - محمد
محمد علي رزق - محمد صبحي

أشاد الفنان محمد علي رزق، بالعرض المسرحي “عيلة اتعملها بلوك” للفنان محمد صبحي.

وكتب محمد صبحي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "إمبارح حضرت عرض "عيلة إتعملها بلوك"بجد اتبسط جداً جداً، العرض ممتع  جداً، بس أكتر حاجه ممتعة بالنسبالي هي طاقة أستاذ محمد صبحي عالمسرح كنت بتفرج على ممثل في العشرينات مليان طاقة و حيوية".

وتابع : “العرض  بجد بيناقش قضية مهمة…و مازال أستاذ صبحي قادر إنه يخليك تموت من الضحك على خيبتك أستاذة وفاء صادق حب كبييير قد الدنيا والله .. مبروك لكل الكاست دكتور كمال عطية، ورحاب حسين، وليلي فوزي، ومحمد يوسف ومايكل ويليم”.

إلهام شاهين: شكرا لصديقي الغالي محمد صبحي على مسرحية عيلة اتعملها بلوك

الحوار الوطني.. محمد صبحي: لدينا إشكالية بين الثقافة والتكنولوجيا

يذكر أن كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى مسرحية الفنان محمد صبحي عيلة اتعملها بلوك والذى يقوم بعرضها على مسرح مدينة سنبل بطريق مصر إسكندريةالصحراوي.

وكتبت إلهام شاهين ، بعد مشاهدتها للعرض: شكرا للفنان الكبير محمد صبحى على هذا العرض المسرحى الرائع.. عيله إتعمل لها بلوك.. عرض متكامل.. يجعلنا نفكر فى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

وأضافت إلهام شاهين: نضحك أحيانا ونبكى أحيانا.. ونتذكر ونفكر كثيرا.. نفخر بك يا أستاذ المسرح المصرى والعربى.. ونتمنى أن يتحقق الحلم بإتحاد عربى قوى. 

محمد علي رزق الفنان محمد علي رزق عيلة اتعملها بلوك الفيسبوك محمد صبحي إسكندريةالصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

موضوعات متعلقة

ياسمين أيمن تكشف حقيقة تعرضها لحادث سيارة |خاص

أخبار الفن.. وفاة والدة محمد السعدني وانهيار أروى جودة في جنازة والدها

رحيل مفجع.. معلومات لا تعرفها عن عاطف الطيب في ذكرى وفاته

راندا البحيري تروي تفاصيل فقدان متعلقاتها الشخصية

وفاة والدة محمد السعدني

طرحت منذ ساعات.. أغنية مسولي وصبحوا لـ بوسي تتصدر التريند

اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا في التجمع الخامس

19 يوليو.. عرض تحب تموت ازاي على مسرح نهاد صليحة

ترشيحاتنا

أرنا يارب عجائب قدرتك .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ