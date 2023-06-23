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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: شكرا لصديقي الغالي محمد صبحي على مسرحية عيلة اتعملها بلوك

إلهام شاهين ومحمد
إلهام شاهين ومحمد صبحي

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى مسرحية الفنان محمد صبحي عيلة اتعملها بلوك والذى يقوم بعرضها على مسرح مدينة سنبل بطريق مصر إسكندريةالصحراوي.

وكتبت إلهام شاهين بعد مشاهدتها للعرض: شكرا للفنان الكبير أستاذى وصديقى الغالى جدا محمد صبحى على هذا العرض المسرحى الرائع.. عيله إتعمل لها بلوك.. عرض متكامل.. يجعلنا نفكر فى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

وأضافت إلهام شاهين: نضحك أحيانا ونبكى أحيانا.. ونتذكر ونفكر كثيرا.. نفخر بك يا أستاذ المسرح المصرى والعربى.. ونتمنى أن يتحقق الحلم بإتحاد عربى قوى.

 

 

إلهام شاهين تتحدث عن ثورة 30 يونيو

 

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ثورة 30 يونيو أثبت أن الشعب المصري قادر على التغيير، مضيفة أنها كانت مستهدفة من جماعة الإخوان بعد إعلانها رفض حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.


وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها توقعت أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تستمر سنة في الحكم، مشيرة إلى أن كل أهل الفن كانوا رافضين حكم جماعة الإخوان.


وتابعت إلهام شاهين، أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع أنه يملك القدرة على التغيير كما يريد، وضرب المثال لجميع الشعوب، قائلة:«كنا محظوظين بوجود الجيش المصري، وقدرنا نوقف ضد تيار عاوز يدمر البلد».

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين محمد صبحي عيلة اتعملها بلوك مسرح مدينة سنبل

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