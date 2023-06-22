عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: كنت مستهدفة من الإخوان.. وتوقعت انهم مش هيكملوا سنة في الحكم

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

أكدت الفنانة الهام شاهين، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب، وتمت بفضل ارادة الشعب المصري، مشيرة إلى ان  الشعب المصري لم يرضخ لحكم الاخوان، ونجح في الإطاحة بهم.

 

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الفن كان له دور قوي في ثورة 30 يونيو، معلقة “عرفت اخد حق كل اهل الفن من الجماعة الارهابية”.

 

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أن “جماعة الإخوان الإرهابية،  كانوا فاكرين انهم سيطروا على البلد وكانوا عايزين الطاعة من الفنانين وانا رفعت قضايا على القنوات التى تتاجر بالدين وضد كل من يهاجم الفنانين”.

 

وأشارت إلهام شاهين إلى أنه أنا كنت مستهدفة من الإخوان عشان انا كنت الصوت العالي وكنت رافضة حكم الإخوان من اول يوم كانوا موجودين فية ومكنتش معترفة بيهم انهم يكونوا مسئولين عن الدولة وكان لدي ثقة انهم مش هيكملوا سنة في الحكم".

 

 اعتصام في وزارة الثقافة

وأكملت الفنانة إلهام شاهين تصريحاتها قائلة " كل أهل الفن كانوا رافضين حكم الإخوان ووزير الثقافة الإخواني وعملنا اعتصام في وزارة الثقافة
 

إلهام شاهين ثورة 30 يونيو حكم الإخوان الفن الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ