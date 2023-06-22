إلهام شاهين: كنت مستهدفة من الإخوان.. وتوقعت انهم مش هيكملوا سنة في الحكم

أكدت الفنانة الهام شاهين، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب، وتمت بفضل ارادة الشعب المصري، مشيرة إلى ان الشعب المصري لم يرضخ لحكم الاخوان، ونجح في الإطاحة بهم.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الفن كان له دور قوي في ثورة 30 يونيو، معلقة “عرفت اخد حق كل اهل الفن من الجماعة الارهابية”.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أن “جماعة الإخوان الإرهابية، كانوا فاكرين انهم سيطروا على البلد وكانوا عايزين الطاعة من الفنانين وانا رفعت قضايا على القنوات التى تتاجر بالدين وضد كل من يهاجم الفنانين”.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنه أنا كنت مستهدفة من الإخوان عشان انا كنت الصوت العالي وكنت رافضة حكم الإخوان من اول يوم كانوا موجودين فية ومكنتش معترفة بيهم انهم يكونوا مسئولين عن الدولة وكان لدي ثقة انهم مش هيكملوا سنة في الحكم".

اعتصام في وزارة الثقافة

وأكملت الفنانة إلهام شاهين تصريحاتها قائلة " كل أهل الفن كانوا رافضين حكم الإخوان ووزير الثقافة الإخواني وعملنا اعتصام في وزارة الثقافة

