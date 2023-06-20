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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن الموت وعمل لم يكتمل مع يوسف شاهين .. تصريحات إلهام شاهين فى جربة

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

أدلت الفنانة إلهام شاهين بالعديد من التصريحات، على هامش تكريمها بمهرجان  جربة للسينما العربية في تونس دورته الثانية.

أكدت إلهام شاهين في تصريحات على هامش مهرجان جربة أنها واثقة من أنها ستموت وهي تشارك في عمل فني وذلك شئ جميل .

وأضافت إلهام شاهين قائلة : مشكلتي إني اتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه، ويؤثر في حياتي الشخصية بسبب الاندماج.

وتابعت: أعتز بفيلمي سوق المتعة و يا دنيا يا غرامي ، وأعتبرهما من أقرب الأفلام إلى قلبي، لأن بهما رسالة جريئة ومهمة.

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وأضافت كانت أمنية حياتي، أن أجسد شخصية حتشبسوت  أول حاكمة مصرية في التاريخ ، وكنت قد اتفقت على عمله كمسلسل وفيلم مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ولكنه كان منشغلًا في تصوير فيلم "هي فوضى" وعندما انتهى منه توفاه الله ولم نستطيع عمل الفيلم".

واستكملت إلهام شاهين حديثها قائلة :  أنا من المؤمنات بالقومية العربية، وأحبها وتربيت عليها.

وقالت إلهام شاهين : هناك استبعاد غير معلن لعدد كبير من جيلنا لأسباب غير معلنة وانا أتصور أن الذي يرفض هذا الجيل هو شخص غير فاهم ولا يقدر قيمة الكاتب أو المخرج أو الممثل بل لا يقدر قيمة الأشخاص والفنانين وصناع التنوير، والمخرج القوي أو قائد العمل القوي الواثق في نفسه لا يقوم بالصياح خلال التصوير أو صنع حالة من التوتر بسبب صوته العالي، وانا أحب المخرج مجدي أحمد على والمخرج عمر عبد العزيز في اللوكيشن وخلال أجواء التصوير.

 

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