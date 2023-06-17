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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من أحمد سعد بعد السخرية من إطلالته فى حفل السعودية

أحمد سعد
أحمد سعد

حرص الفنان أحمد سعد اليوم ، على ممازحة الفنان محمد منير على المسرح خلال حفل الاخير بالمملكة العربية السعودية  ، والذى أقيم تحت عنوان “ مشواري ”.

ورد أحمد سعد من خلال تلك المداعبة على السخرية من ملابسه فى حفله الاخبر بالمملكة العربية السعودية ، والتى ارتدي فيها قميص شفاف ، مما جعل بعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يسخرون من تلك الاطلاله .

حيث قال محمد منير لـ سعد : أحمد سعد صديقي الشقي ماشي بس هنفوتها"، ليعقب سعد:"المرة دي لابس البدلة أهو".

شارك الفنان أحمد سعد الفنان الكبير محمد منير فى حفله، والذى يقام خلال الساعات الحالية فى المملكة العربية السعودية ، ويحمل أسم “ مشواري ” . 

وقدم الفنان أحمد سعد عدد من الاغاني برفقة الفنان الكبير محمد منير ، ابرزها سو يا سو ، كما قدم أغنية خاصة للفنان محمد منير ، والتى أشعلت الاجواء تكريمًا له عن مشواره الفني .

وجاءت كلمات الأغنية : أسطورة من الأساطير يلي بغناك علمتنا لسه الأغاني ممكنة وزي ما أنت بتحبنا احنا بنحبك أوووي يا منير".

محمد منير يختتم حفل "مشواري" بحدوتة مصرية وتأثر أحمد سعد

أحمد سعد يشارك محمد منير "سو يا سو" ويهديه أغنية تكريما لمشواره

 

وقدم محمد منير في حفله بـ جدة مجموعة من أهم أغانيه خلال مشواره الفني، وأهم الأغاني التي شكلت محطات فارقة خلال هذه المسيرة، وسوف يكون بقيادة المايسترو هاني فرحات.

 

المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل ( مشواري ) الذي يتناول مشوار الفنان محمد منير  أن منير نجم صنع تاريخ بجهد وكفاح ،ولذلك أصبح أيقونة فنية عربية لكل الأجيال وسعيد لقيادة الأوركسترا  الجمعة القادمة بجدة لأنه حالة فنية خاصة ،وهذا يدل علي الحب الكبير من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا  للمصريين ".

وتابع " إقامة حفل لمحمد منير في المملكة فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، وتم الإعداد له خلال الفترة  الماضية  بشكل دقيق ،لكي يخرج بالشكل الذي يليق بالنجم العربي الكبير الذي قدم مشوار فني إستثنائي ،ولذلك سوف يخرج بطريقة عالمية و هناك مفاجآت كبيرة في الحفل سوف يشاهدها الجمهور العربي في توزيع الأغنيات وأيضا الأوركسترا  الذي يضم عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين علي جوائز جرامي".

 

 

أحمد سعد الفنان أحمد سعد الفنان الكبير محمد منير الفنان محمد منير المايسترو هاني فرحات محمد منير

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