محمد منير يختتم حفل "مشواري" بحدوتة مصرية وتأثر أحمد سعد

أختتم الفنان محمد منير حفلة بالمملكة العربية السعودية ، الذى حمل اسم “مشواري”، وتم تكريمه فيه عن مشواره الفني بأغنية “ حدوتة مصرية ” .

وظهر الثأثر الشديد على الفنان أحمد سعد الذى شارك فى احيا الحفل أثناء غناء الفنان محمد منير الاغنية.

شارك الفنان أحمد سعد الفنان الكبير محمد منير فى حفله، والذى يقام خلال الساعات الحالية فى المملكة العربية السعودية ، ويحمل أسم “ مشواري ”.

وقدم الفنان أحمد سعد عدد من الاغاني برفقة الفنان الكبير محمد منير، أبرزها سو يا سو، كما قدم أغنية خاصة للفنان محمد منير ، والتى أشعلت الاجواء تكريمًا له عن مشواره الفني.

وجاءت كلمات الأغنية: أسطورة من الأساطير يلي بغناك علمتنا لسه الأغاني ممكنة وزي ما أنت بتحبنا احنا بنحبك أوووي يا منير".

وقدم محمد منير في حفله بـ جدة مجموعة من أهم أغانيه خلال مشواره الفني، وأهم الأغاني التي شكلت محطات فارقة خلال هذه المسيرة، وسوف يكون بقيادة المايسترو هاني فرحات.

أكد المايسترو هاني فرحات قائد أوركسترا حفل ( مشواري ) الذي يتناول مشوار الفنان محمد منير أن منير نجم صنع تاريخ بجهد وكفاح ،ولذلك أصبح أيقونة فنية عربية لكل الأجيال وسعيد لقيادة الأوركسترا الجمعة القادمة بجدة لأنه حالة فنية خاصة ،وهذا يدل علي الحب الكبير من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا للمصريين ".

وتابع " إقامة حفل لمحمد منير في المملكة فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، وتم الإعداد له خلال الفترة الماضية بشكل دقيق ،لكي يخرج بالشكل الذي يليق بالنجم العربي الكبير الذي قدم مشوار فني إستثنائي ،ولذلك سوف يخرج بطريقة عالمية و هناك مفاجآت كبيرة في الحفل سوف يشاهدها الجمهور العربي في توزيع الأغنيات وأيضا الأوركسترا الذي يضم عازفين عالميين من بينهم 4 عازفين حاصلين علي جوائز جرامي".