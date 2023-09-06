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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد علي رزق: طلبت من بيتر ميمي المشاركة في "الاختيار" لهذا السبب

الفنان محمد علي رزق
الفنان محمد علي رزق

‏قال الفنان محمد علي رزق انه طلب من المخرج بيتر ميمي بعد عرض مسلسل الاختيار الجزء الأول أن يكون له أي دور في الجزء الثاني لكن للأسف لم يحدث ذلك، مؤكدا انه كان لدية رغبة كبيرة في المشاركة في هذا العمل.

 

‏وتابع ‏خلال حوار مع الإعلامي "عمرو خليل"، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "cbc"، انه تفاجأ في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار أنهم يقوموا بالاتصال به في يوم عيد ميلاده ليعرضوا عليه الدور قائلا: "كنت في عيد ميلادي ومسمعتش الموبايل ووافقت حتى لو كان الدور صغير بسبب رغبتي في المشاركة في مسلسل الاختيار".

 


‏وأضاف: "أن بخصوص مسلسل شبر مياه في هذا المسلسل كان هناك بعض الناس رافضين وجودي بهذا العمل وشايفين إني هبوظ الدور وكان هناك رهان عليا في هذا المسلسل".

بيتر ميمي محمد علي رزق مسلسل الاختيار الاعلامي عمرو خليل مسلسل شبر مياه

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