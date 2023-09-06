طقس شديد السخونة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

‏عرض برنامج "صباح البلد"، تقديم الإعلامية "نهاد سمير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

وقالت الإعلامية نهاد سمير،: ‏تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وإليكم بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء :

العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 27

الإسكندرية 35 - 24

الإسماعيلية 38 - 24

الغردقة 40 -27

أسوان 44 - 27

المنيا 40 - 21

سوهاج 42 - 25