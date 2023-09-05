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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء، في ضوء التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسط ترقب من جميع المواطنين حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء فصل الصيف في الفترة الحالية. 

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع من خلال قناة "DMC"، اليوم الثلاثاء، إن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وموجة حارة تبدأ من الغد ودرجة الحرارة قد تصل على القاهرة إلى 38 درجة مئوية، لافتا إلى أنه في فصل الصيف لا يتم النظر فقط لدرجات الحرارة، وإنما يتم النظر على عوامل أخرى هامة، ومن أهم تلك العوامل نسب الرطوبة وسرعات الرياح، إذ أن نسب الرطوبة لن تكن مرتفعة بشكل كبير ولكنها ستكون في الحدود المعروفة. 

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الموجة الحارة 

وأردف عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح ستكون منخفضة، وهي التي ستكون تساعد في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إذ أن العظمى على القاهرة المحسوسة ستصل لـ 40 درجة مئوية، موضحا أن محافظات الساحل الشمالي لها نصيب من الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة وستصل لـ 35 درجة مئوية مع نسب رطوبة مرتفعة تجعل المواطن يشعر بـ 38 درجة مئوية. 

وتابع عضو الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية من مصر لها نصيب الأسد من ارتفاع درجات الحرارة، إذ أن محافظتي الأقصر وأسوان ستصل لـ 46 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد ستصل 43 درجة مئوية في بعض الأيام. 

وأشار إلى أن الموجة الحارة من المتوقع أن تبدأ الغد، وذروة الموجة الحارة ستكون يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تنكسر تلك الموجة الحارة بداية من يوم السبت المقبل. 

ولفت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذه الفترة هي في حدود 33 درجة مئوية بالنسبة لمحافظة القاهرة، موضحا أن الفترة الحالية سيكون هناك سماع حول التغيرات الحادة والسريعة خلال الفترة المقبلة، وهي السمة المعروفة عن فصل الخريف. 

الأرصاد حالة الطقس موجة حارة رامي رضوان قناة DMC الأرصاد الجوية

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