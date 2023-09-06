رئيس الاتحاد الأرجنتيني يحسم مشاركة ميسي في مونديال 2026

كشف كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن تطورات جديدة بشأن احتمالية مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في مونديال 2026.

وترددت أنباء قوية، حول أن مونديال قطر الماضي، هو الأخير لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني.

وقال تابيا في تصريحات نقلتها شبكة "Tyc" الأرجنتينية: "ميسي سيتمكن من اللعب في كأس العالم 2026 بسهولة".

وأضاف: "أرى ميسي يلعب خلال البطولة (كأس العالم) في المركز الذي يريده، لدي هذا الحلم".

وتابع: "بعد 8 دقائق فقط من قرعة مونديال قطر، كان ميسي يعرف بالفعل المواجهات التي يمكن أن نخوضها في الأدوار الإقصائية.. نعم 8 دقائق فقط.. أن تمتلك الأفضل هو أجمل ما يمكن أن يحدث لك".

وأكمل: "ميسي دائمًا يسعى للمزيد، لا يخذلك أبدًا، ودائمًا ما يفاجئك".

وزاد رئيس الاتحاد الأرجنتيني: "ميسي سعيد مع المنتخب، يأتي إلى المركز التدريبي وهو سعيد جدًا مع زملائه والجهاز الفني".

وواصل: "أنا محظوظ لأنني أمتلك العلاقة التي تربطني به، إنها مبنية على المودة".

واختتم: "مودريتش مستمر مع منتخب بلاده إلى الآن، وهذا يعتمد على ميسي وعلى رغبته ومشاعره.. في الواقع يمكنه فعلها، ولدي هذا الحلم".