مكتب التنسيق يكشف موعد إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

‏ قالت الإعلامية نهاد سمير، إن أجواء الثانوية العامة والتنسيق مازالت موجودة ومتصدرة المشهد وفي الأيام الماضية شهدنا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والطلاب في انتظار فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات.

وتابعت نهاد سمير خلال برنامجها "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، انه كان هناك تصريح بالأمس لرئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، وأكد أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني الا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب في المدارس.

وأضافت أن شهادة الثانوية العامة لها رقم سري هو الذي يسمح للطالب بالدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وذلك سيكون متاح لمدة ثلاثة أيام للتسجيل على الموقع.