فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. الخميس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022 /2023م‎، بدءًا من الخميس 2023/9/7م ولمدة خمسة عشر يومًا، بمقرات الإدارات الأزهرية التابع لها الطالب .

ويأتي فتح باب التظلمات اليوم بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية



نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، والذي اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، وأعلنها للقسمين ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، للقسم العلمي 67.63 %، وبلغت نسبة النجاح العامة 70.36%.

بدوره، تقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023

ووجه وكيل الأزهر الشريف، بإتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، من على بوابة الأزهر الإلكترونية، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور من أجل الحصول على النتيجة.

وأوضح الأزهر الشريف، أن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 استرشادية فقط وفي حال الرغبة في معرفة الدرجات يرجي مراجعة المعهد خلال يومين من تاريخ اعلان النتيجة

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا