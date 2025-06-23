مانشستر سيتي يكتسح العين بسداسية ويتأهل لدور الـ16 في مونديال الأندية 2025

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا كبيرًا على العين الإماراتي بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “مرسيدس بنز” بمدينة أتلانتا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.





تفوق كاسح منذ البداية

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة، حيث افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف اللاعب الشاب كلاوديو إتشيفيري الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز إيرلينج هالاند الهدف الثالث من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد خطأ ارتكبه المدافع المصري رامي ربيعة، الذي تلقى بطاقة صفراء.



أهداف متتالية تحسم التأهل

واصل السيتي ضغطه في الشوط الثاني، ليسجل جوندوجان الهدف الرابع في الدقيقة 73.

ثم جاء الدور على أوسكار بوب الذي أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 84، قبل أن يختتم ريان شرقي مهرجان الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 89.

السيتي إلى دور الـ16 بثقة

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط، متساويًا مع يوفنتوس في صدارة المجموعة، لكنه يأتي ثانيًا بفارق الأهداف.

ويتذيل العين والوداد المغربي الترتيب بلا نقاط.





وكان السيتي قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الوداد بهدفين نظيفين، فيما خسر العين بخماسية أمام يوفنتوس في الجولة الأولى.

وتتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس في الجولة الثالثة، لتحديد صدارة المجموعة



