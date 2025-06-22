شبه خيالي.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة برفقة ابنتها

عادت من جديد الفنانة رانيا يوسف ، لتخطف الأضواء وتتصدّر حديث السوشيال ميديا، ولكن هذه المرة لم تكن وحدها، بل برفقة ابنتها التي أثارت الجدل بـ شبه خيالي جعل المتابعين يتساءلون: مين الأم ومين البنت؟

رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

ظهرت رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير، بإطلالة أنيقة وجريئة، حيث ارتدت فستانًا أسود كلاسيكيًا بحملات ذات اللون الأبيض، مكشوف الأكتاف والظهر، بلمسات عصرية، فقد كشف عن ظهرها بالكامل، ليظهر تاتو جديد على جسدها، أضفى على الإطلالة طابع شخصي ورسالة تعكس قوتها وثقتها بنفسها، وإعتزازها بجمالها.

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

لكن المفاجأة الحقيقية كانت في ابنتها، التي ظهرت بفستان سماوي ناعم وشعر كيرلي مماثل لوالدتها، لتبدو صورة طبق الأصل عن رانيا في نسخة شبابية، ولكن أبنة رانيا يوسف ذات بشرة أفتح قليلا من الفنانة.

تفاصيل الإطلالة

ظهرت رانيا يوسف: فستان أسود مفتوح من الظهر، تاتو بارز على شكل وردة ملونة، وشعر كيرلي انسيابي منحها طلة جريئة وناعمة في آنٍ واحد.

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

ظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف: فستان سماوي بلون هادئ، شعر كيرلي متطابق، ومكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطفولي مع لمسة نضج واضحة.

الأسود ملكها والستايل لعبتها… رانيا يوسف بإطلالة جريئة وابنتها نسخة منها

تفاعل الجمهور

ولا فولة واتقسمت نصين!

الشبه بينهم يخوّف… ومين فيهم الكبيرة؟

التاتو طالع تحفة، والإطلالة كلها تقول قوة وأناقة.

احلويتي أوي أوي الله

الجمهور انبهر من درجة التشابه بين رانيا وابنتها، لدرجة أن البعض ظن أن الصورتين لرانيا نفسها، بفارق زمني بسيط!