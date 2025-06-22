عايزة تغير مود الستات.. رانيا يوسف تفتتح ستوديو رقص في دبي

افتتحت الفنانة رانيا يوسف ستوديو رقص في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعليم الرقص الشرقي للسيدات.

وقالت رانيا يوسف، إن هذا الاستوديو كان حلما لها لتغيير مود السيدات من حمل المسئوليات، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في أن تحصل على ساعة في اليوم لتعمل مود جيدا وتلتقي سيدات في الاستوديو للرقص والغناء معهن.

أعمال رانيا يوسف

وشاركت رانيا يوسف في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري بـ 3 أعمال فنية، هي: جريمة منتصف الليل، وأهل الخطايا، ونص الشعب اسمه محمد.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبد الله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبد الغني.

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، يتكون من 15 حلقة يضم نخبة من النجوم، منهم عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كل من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز ومجموعة كبيرة من النجوم.