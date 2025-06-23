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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

انخفضت أسعار الدواجن بشكل  ملحوظ اليوم الإثنين وسط سلسلةمن الانخفاضات تشهدها أسعار الفراخ الفترة الحالية ،  ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصلت إلي 80 جنيهًا منذ أيام قليلة.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 65 جنيها بعدما وصل إلى 80 جنيها أي انخفضت حوالى 15 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيهًا بعدما كان سعرها 90 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.
 

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 190جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر ل 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهًا.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.
 


صناعة الدواجن مستقرة 

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان حالة مزارع الدواجن في مصر، مطمئنة، وصناعة الدواجن تعد من الصناعات المستقرة، فضلا عن توافر جميع التحصينات ولا يوجد أي نقص بها، فضلا عن استمرار  أعمال الترصد الوبائي المستمرة، التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات، من خلال الكفاءات البيطرية المدربة، والمؤهلة التي  تولى بشكل دائم أعمال المتابعة، والتواصل مع المربين، وتقديم الدعم الفني والتوعية والإرشاد لهم.
وأشار رئيس  الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنها لم تتلق أي بلاغات حول انتشار  حالات نفوق نتيجة نقص في التحصينات أو انتشار أية اوبئة أو امراض، وهو مالم تكشف عنه أيضا اي من فرق التقصي والترصد الوبائي بالهيئة.

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