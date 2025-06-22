كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

في خضم الاضطرابات والتغيرات التي تشهدها المنطقة، ووسط أجواء عالمية مشتعلة بالحروب وترقب عالمي بحذر وخوف للأحداث، تبرز مصر كملاذ آمن، حيث تعمل على تعزيز أمنها الداخلي والخارجي من خلال سياسات مدروسة ومتوازنة تضمن الاستقرار لشعبها والاستمرار لمسيرة البناء والتنمية التي بدأتها ضمن أهداف الجمهورية الجديدة .... تُعد مصر وجهة للعديد من المستثمرين والزوار، مما يعكس ثقة دولية في استقرارها الأمني وآفاق نموها الاقتصادي.

بفضل موقعها الجغرافي، تبقى مصر في مأمن بعيدة عن خطر التأثر الإشعاعي أو النووي وتظل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقع في موقع استراتيجي فريد يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في السياسة الإقليمية والعالمية .... تتميز سياسة مصر الدبلوماسية بالتوازن والاعتدال، حيث تسعى جاهدة للحفاظ على علاقات قوية ومتينة مع مختلف الدول والقوى الإقليمية .... مصر تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال مشاركتها الفعالة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتسعى دائمًا لسياسة التهدئة وإرساء السلام بين الدول المتنازعة لضمان أمن واستقرار المنطقة والبعد عن الحروب.

ومن ضمن التحديات، تخطيط مصر لتعزيز قدراتها في مجال تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة مع حلول فصل الصيف وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي .... وبعد الأزمة الإسرائيلية الإيرانية، وتوقف أو تعطل إمداد الغاز لمصر .... أمنت مصر احتياجاتها من سفن التغييز، مما يعكس قدرتها على التكيف والاستجابة للتحديات الإقليمية .... وتم التعاقد على 60 شحنة غاز لتغطية أشهر الصيف كاملًا كما قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول المصرية.

دامت مصر الملاذ الآمن .... لا يسعنا إلا أن نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والجيش المصري على جهودهم الحثيثة في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر في ظل هذه التحديات الإقليمية والعالمية الكبرى، وعلى رؤيتهم الثاقبة في بناء مستقبل مشرق للشعب المصري .... تحيا مصر.