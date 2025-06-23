محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

وجّه الفنان محمد شاهين رسالة دعم ومحبة لزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أعرب فيها عن امتنانه لوجودها في حياته خاصة بعد ترويج عدد من الشائعات عليهم

وكتب شاهين:"ربنا يبعد عنّا الشر ويقرّب منّا الخير.. دايمًا يا أجمل حاجة حصلت في حياتي، ربنا يخليكي ليا.. حسبنا الله ونعم الوكيل في أي شخص يكتب أو يقول كلام مش حقيقي".



زفاف محمد شاهين

احتفل المطرب محمد شاهين بحفل زفافه على المنتجة رشا الظنحاني في أحد فنادق القاهرة الكبرى، اليوم.

وأحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف محمد شاهين، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته.

وغنى محمد شاهين لزوجته في حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

أعمال محمد شاهين

آخر أعمال محمد شاهين كانت أغنية "وجه معتاد"، وهي من كلمات كوثر الجنة أيمن، ألحان معز علي، إنتاج موسيقي وألحان منفردة محمد عمار، تسجيل ومكساج وماسترينج ماهر صلاح، جيتار مصطفى نصر، تشيلو سولو أحمد حسن فكري.