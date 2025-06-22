استعدادات ما قبل الفرح.. دينا الشربيني وياسمين رئيس تخطفان الأنظار بإطلالات جريئة

خطفت الفنانات دينا الشربيني، وياسمين رئيس، الأنظار خلال استعداداتهن لحضور أحد حفلات الزفاف، في ظهور عفوي وحيوي وثّق لحظات ما قبل السهرة، حيث نشرت دينا الشربيني صور أشعلت السوشيال ميديا.

إطلالة دينا الشربيني

ظهرت دينا الشربيني بإطلالة ساحرة بفستان بامبي حرير ناعم، مكشوف الأكتاف بكتف وكتف وطويل به فاتحة أعلى الساق، حيث جمع بين البساطة والفخامة والجرائة فى آن واحد، وانساب على جسدها بلمعان خافت .

وأكملت دينا إطلالتها بتسريحة شعره مرفوعة، ومكياجها طبيعي، بعض من المسات الهادئة حيث ظهرت فى أحدي الصور وهي تضع روج ملمع من نفس لون الفستان.

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

لقاء النجمتين: دينا وياسمين رئيس

التقت دينا خلال الاستعدادات، بصديقتها النجمة ياسمين رئيس، في لحظة دافئة وثّقتها الكاميرات.

إطلالة ياسمين رئيس

ظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة ولكن أنيقة، لتؤكد كعادتها أن حضورها يكمن في شخصيتها المميزة وملامحها المتفردة.

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

فاختارت أن تخرج عن المألوف بفستان كب مكشوف الكتفين، مزين بنقوش عصرية جريئة، أيضا به تحة أعلى الساق، لتجمع بين الجرأة والرقي.

الإطلالة بدت مثالية لأجواء السهرة، وعكست ثقتها المتزايدة بنفسها واختيارها المتحرر في الموضة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالات النجمات .

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة

استعدادات ما قبل الفرح دينا الشربيني تتألق بفستان حرير وياسمين رئيس يخطفن الأنظار بإطلالات جريئة