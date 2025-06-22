سهل ولذيذ .. طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة نقدم إليكِ طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش بطريقة سهلة وسريعة، ومذاق شهي يُشبه الفطير الفلاحي:



- المكونات:

1 لفة جلاش (500 جرام تقريبًا)

1 كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة (يمكن خلط السمن بالزيت)

رشة ملح (اختياري)

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي أو قشطة جاهزة (لإضافة طراوة - اختياري)

صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمن

- الطريقة:

1. تحضير الصينية:

ادهني الصينية جيدًا بالسمن أو الزبدة.

2. تحضير الجلاش:

خذي ورقة جلاش وادهنيها بالسمن باستخدام فرشاة.

ضعي فوقها ورقة أخرى وادهنيها، وكرري العملية حتى تضعي 6 أو 7 ورقات (حسب الرغبة في السمك).

يمكنك وضع قليل من القشطة في الطبقات الوسطى لمذاق أغنى (اختياري).

3. طي الجلاش:

بعد الانتهاء من وضع الطبقات، قومي بطي الجلاش بشكل مربع أو دائري حسب الصينية، مع دهن كل طبقة أثناء الطي بالسمن.

4. التسوية:

ضعي الفطير في صينية مدهونة.

ادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

5. لوجه مقرمش ولامع:

بعد النضج، يمكنك دهن الوجه بملعقة صغيرة من العسل مع القليل من الماء وهو ساخن (اختياري للتحلية).

اقتراحات التقديم:

يُقدم ساخنًا مع العسل أو الجبنة أو القشطة.

يصلح كوجبة فطور أو عشاء أو حتى حلو بعد الوجبة.



