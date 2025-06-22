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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سهل ولذيذ .. طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش

فطيرىمشلتت
فطيرىمشلتت
ريهام قدري

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة نقدم إليكِ طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش بطريقة سهلة وسريعة، ومذاق شهي يُشبه الفطير الفلاحي:


- المكونات:

1 لفة جلاش (500 جرام تقريبًا)

1 كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة (يمكن خلط السمن بالزيت)

رشة ملح (اختياري)

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي أو قشطة جاهزة (لإضافة طراوة - اختياري)

صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمن

- الطريقة:

1. تحضير الصينية:

ادهني الصينية جيدًا بالسمن أو الزبدة.

2. تحضير الجلاش:

خذي ورقة جلاش وادهنيها بالسمن باستخدام فرشاة.

ضعي فوقها ورقة أخرى وادهنيها، وكرري العملية حتى تضعي 6 أو 7 ورقات (حسب الرغبة في السمك).

يمكنك وضع قليل من القشطة في الطبقات الوسطى لمذاق أغنى (اختياري).

3. طي الجلاش:

بعد الانتهاء من وضع الطبقات، قومي بطي الجلاش بشكل مربع أو دائري حسب الصينية، مع دهن كل طبقة أثناء الطي بالسمن.

4. التسوية:

ضعي الفطير في صينية مدهونة.

ادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.

5. لوجه مقرمش ولامع:

بعد النضج، يمكنك دهن الوجه بملعقة صغيرة من العسل مع القليل من الماء وهو ساخن (اختياري للتحلية).

 اقتراحات التقديم:

يُقدم ساخنًا مع العسل أو الجبنة أو القشطة.

يصلح كوجبة فطور أو عشاء أو حتى حلو بعد الوجبة.


 

فطير مشلتت فطير مشلتت بالجلاش الفطير المشلتت

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