سهل ولذيذ .. طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش

اذا كنت تودين تقديم أكلات سهلة وبسيطة نقدم إليكِ طريقة عمل فطير مشلتت بالجلاش بطريقة سهلة وسريعة، ومذاق شهي يُشبه الفطير الفلاحي:
- المكونات:
1 لفة جلاش (500 جرام تقريبًا)
1 كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة (يمكن خلط السمن بالزيت)
رشة ملح (اختياري)
2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي أو قشطة جاهزة (لإضافة طراوة - اختياري)
صينية متوسطة الحجم مدهونة بالسمن
- الطريقة:
1. تحضير الصينية:
ادهني الصينية جيدًا بالسمن أو الزبدة.
2. تحضير الجلاش:
خذي ورقة جلاش وادهنيها بالسمن باستخدام فرشاة.
ضعي فوقها ورقة أخرى وادهنيها، وكرري العملية حتى تضعي 6 أو 7 ورقات (حسب الرغبة في السمك).
يمكنك وضع قليل من القشطة في الطبقات الوسطى لمذاق أغنى (اختياري).
3. طي الجلاش:
بعد الانتهاء من وضع الطبقات، قومي بطي الجلاش بشكل مربع أو دائري حسب الصينية، مع دهن كل طبقة أثناء الطي بالسمن.
4. التسوية:
ضعي الفطير في صينية مدهونة.
ادخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.
5. لوجه مقرمش ولامع:
بعد النضج، يمكنك دهن الوجه بملعقة صغيرة من العسل مع القليل من الماء وهو ساخن (اختياري للتحلية).
اقتراحات التقديم:
يُقدم ساخنًا مع العسل أو الجبنة أو القشطة.
يصلح كوجبة فطور أو عشاء أو حتى حلو بعد الوجبة.