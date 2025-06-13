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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دينا الشربيني تتصدر الترند بعد حضورها حفل زفاف أمينة خليل

دينا الشربيني وامينة خليل
دينا الشربيني وامينة خليل
شروق سلامة

تصدّرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها خلال حفل زفاف الفنانة أمينة خليل، والذي أُقيم في اليونان يوم الإثنين الماضي.

وظهرت دينا الشربيني في حالة من الفرح الكبير، حيث كانت ترقص وتغني برفقة العروس وسط أجواء مليئة بالحيوية والعفوية، وهو ما أبرز عمق الصداقة القوية التي تجمع بين الفنانتين.

رسالة دينا الشربيني لأمينة خليل


حرصت دينا الشربيني على تهنئة صديقتها المقربة أمينة خليل عبر رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام، وجاء فيها:

“منمونتي، أختي وعروستي، قلبي يرقص فرحًا وأنا أراكِ تبدأين فصلًا جديدًا من حياتك. كنا دائمًا شريكتين في كل شيء، واليوم أشاهدك إلى جانب من سيكمل معكِ هذا المشوار، وذلك يجعل سعادتي لا توصف.”

كما أضافت:

“أسأل الله أن تكون بدايتك الجديدة مليئة بالحب والدفء والسعادة. أنا فخورة بكِ وباختيارك، وسعيدة لأنك وجدتِ من تحلمين به شريكًا لحياتك.”


تفاصيل زفاف أمينة خليل


وكانت الفنانة أمينة خليل قد احتفلت منذ أيام بعقد قرانها على المصور أحمد زعتر في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني. وبعد أيام، أقيم حفل الزفاف الرسمي في اليونان، وسط أجواء مبهجة ومميزة.


 

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن البارزين، من بينهم: سلمى أبو ضيف، آسر ياسين، أسماء جلال، ومريم نعوم، حيث شاركوا العروسين فرحتهما في واحدة من أكثر المناسبات الفنية تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي

درويش 

أعلن صنّاع "درويش" عن انتهاء تصوير الفيلم، من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول محتال كاريزمي يجد نفسه عالقًا في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب.

وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة.

درويش ليس بطلاً تقليديًا، وهذا ما يمنح قصته طابعها الخاص ويجعلها مثيرة للاهتمام.

جوجل دينا الشربيني اليونان

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