بالقانون .. حائزو الحيوانات الخطرة ملزمون بالإخطار حال إصابتها بمرض وبائى

يستهدف قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري هلال الأوقات القليلة الماضية .

وكفل القانون الجديد تحقيق أسس الرعاية الكاملة للحيوانات الخطرة، حيث نص القانون على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

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كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.



وطبقا لما جاء بالمادة 6، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:



1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.



2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.



3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.