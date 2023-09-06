كاتب صحفي: العملية الانتخابية أصبحت انعكاسا للأوضاع السياسية للدولة

‏قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، إن الاستعدادات المبكرة لـ الانتخابات الرئاسية أمر مهم جدا ومن المهم أيضا ألا تكون الإجراءات مجرد ردة فعل، وذلك لتجنب أي مشاكل في أي من أركان العملية الانتخابية.

‏وتابع خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، مع الإعلامية "هند النعساني"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن العملية الانتخابية أصبحت في كافة الدول العالم انعكاس للأوضاع السياسية في الدولة التي تجرى فيها الانتخابات وأصبح هناك اهتمام من العالم كله بأي انتخابات رئاسية في أي دولة في العالم.