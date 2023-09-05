هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن ما تداول عن تأجيل بدء الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية.

الخبر الذي انتشر خلال الساعات الماضية بشكل كبير وأثار حالة من الجدل .. وهو خبر تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية.

وخرجت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على هذا الخبر، ونفت تماما كل ما يثار بشأن تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية.

وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إنه لا نية لاتخاذ قرار تأجيل الدراسة في المدارس.

للمزيد من التفاصيل يرجى متابعه الفيديو التالى :

https://fb.watch/mT3nd7yS_q/