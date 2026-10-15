انفجار غامض في حيفا.. والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا عاجلا

فتحت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس تحقيقاً في حادثة يُشتبه فيها بإلقاء قنبلة صوتية على مبنى سكني في شارع "هرتسليا" بمدينة حيفا، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وأعربت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقادها بأن الحادث ذو طابع جنائي، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية بانفجار سيارة في منطقة أور عكيفا بمدينة حيفا شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعثر على شخص فاقدا للوعي.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن سيارة انفجرت عند تقاطع "بال-يام" على الطريق السريع رقم 4، بالقرب من "أور عكيفا"، حيث عُثر على رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاماً فاقداً للوعي.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في الموقع، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.