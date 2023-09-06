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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار عقار بحدائق القبة وفرق الانقاذ تستخرج 5 أشخاص بينهم جثتين

انهيار عقار
انهيار عقار

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ٣ أخرين اثر انهيار منزل قديم بحدائق القبة ، وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص اسفل الأنقاض.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص آسفل الأنقاض.

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الأنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج شخصين متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وجاري البحث عن آخرين اسفل الأنقاض.

انهيار عقار انهيار منزل حدائق القبة قوات الانقاذ قوات الحماية

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