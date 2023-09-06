من غير ما تخسر بياناتك.. إزاي ترجع نظام آيفون من iOS 17 إلى iOS 16

كشفت شركة آبل عن نظامها التشغيلي الجديد لهواتف آيفون iOS 17 من خلال مؤتمر WWDC 2023 ولفت انتباه العديد من مستخدمي هواتف آيفون حول العالم، حيث جاء التحديث مع بعض الترقيات والإضافات الرائعة إلى جانب البرامج الثابتة، لهذا السبب، قرر العديد من مستخدمي آيفون تنزيل أحدث إصدار من iOS لتجربة الميزات الجديدة، ليتفاجئوا بعد ذلك أنه ليس إصدارا مستقرا بالكامل.

وكالعادة، يحتوي إصدار iOS الجديد على بعض الأخطاء والمشكلات، على سبيل المثال، قد يختفي شريط قوة الإشارة، أو لا تعمل ميزة Face ID بشكل صحيح، أو تتعطل التطبيقات، أو يتعذر على هاتف آيفون الاتصال بالإنترنت بعد التحديث إلى iOS 17، لذا، إذا كنت قد واجهت بعض الأخطاء مع تنزيل التحديث الجديد يمكنك بهولة الرجوع إلى الإصدار السابق iOS 16 دون أن تفقد بياناتك، في هذه المقالة سنعلمك ما يجب فعله وكيفية القيام به خطوة بخطوة



ما الذي يجب عليك فعله قبل الرجوع من IOS 17 إلى IOS 16

قبل بدء خطوات الرجوع إلى الإصدار السابق من iOS 17 إلى iOS 16، هناك العديد من النصائح التي يتعين عليك اتباعها لضمان الانتقال السلس، إحدى أهم هذه النصائح هي إجراء نسخة احتياطية لجميع بياناتك، حيث يضمن لك النسخ الاحتياطي لجهازك الاحتفاظ بنسخة من بياناتك حتى لو حدث خطأ ما أثناء عملية الرجوع إلى إصدار أقدم لن تخسر بيناتك.

ثانيا، يجب عليك التحقق من أن جهازك متوافق مع إصدار iOS المستهدف، قم بزيارة موقع الويب الرسمي لشركة آبل لمعرفة إذا كان جهازك مؤهلاً لنظام التشغيل iOS 16، إذا كان جهازك مدرجا على أنه متوافق يمكنك الرجوع إلى الإصدار السابق من iOS 17 إلى iOS 16 دون فقدان البيانات.

كيفية الرجوع من IOS 17 إلى IOS 16 دون فقدان البيانات

تعد أداة UltFone Downgrade Tool أفضل بديل للرجوع إلى نظام التشغيل iOS المستقر، حيث ستكتشف الأداة تلقائيا البرامج الثابتة لنظام التشغيل iOS المناسبة لجهاز آيفون الخاص بك عند الرجوع إلى إصدار iOS 16 الأقدم.

ومن هناك، لا يستغرق الأمر سوى بضع نقرات للرجوع إلى الإصدار السابق من iOS 17 إلى iOS 16، ولن تتسبب العملية في فقدان البيانات أو أي أخطاء أخرى في التحديث مما يعد هذا أسهل في الاستخدام وأكثر كفاءة وأمانا.

الخطوة الأولى: قم بتنزيل وتثبيت أداة UltFone Downgrade Tool وتوصيل جهاز آيفون الخاص بك بها، انقر فوق “ترقية أو تقليل إصدار iOS” للبدء.

الخطوة الثانية: اختر خيار "الرجوع إلى إصدار أقدم" Downgrade ثم اختر الزر أدناه.

الخطوة الثالث: انتظر حتى يقوم البرنامج بتنزيل أحدث ملف للبرنامج الثابت وبدء عملية الإزالة.

الخطوة الرابعة: في غضون دقائق قليلة، سيتم بنجاح الرجوع إلى إصدار سابق لجهاز آيفون الخاص بك، ثم انقر على تم.