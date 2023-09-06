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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ناجح غربية: كفر الشيخ أكبر محافظات الجمهورية في زراعة القطن| صور

زراعة القطن
زراعة القطن

تشهد محافظة كفر الشيخ، اهتماماً كبيراً بزراعة محصول القطن، ومتابعة مستمرة، لمقاومة الآفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر إقامة مدارس حقلية للمزارعين؛ لتحسين إنتاجية القطن، وتنظيم زيارات متعددة من قبل المهندسين الزراعيين للحقول.

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وحول هذا الأمر، الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المحافظة كفر الشيخ، زرعت 84 ألفا و200 فدان قطن، وبذلك تكون أكبر محافظة في زراعة القطن، وتحتل ثلث مساحة الجمهورية في المساحة المنزرعة.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة، نسقت مع منظومة تسويق القطن، وهيئة تحكيم القطن، ومركز البحوث الزراعية، في اختيار عدد من المجمعات للقطن، بلغت 81 مجمعا على مستوى القطاعات الـ3 (ائتمان وإصلاح ومراقبة).

وأضاف “غربية”، أن هناك صنفان يتم زراعتهما بمحافظة كفر الشيخ، تبعا للسياسة الصنفية الخاصة بمحصول القطن، هما جيزة 94، وجيزة 96، وهناك 4 مناطق للإكثار داخل محافظة كفر الشيخ، مركز مطوبس لإكثار جيزة 96، ومركز بيلا والحامول والرياض لإكثار جيزة 94.

وأكد غربية، أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوزارة ومركز البحوث، بصدد إقامة عدة ندوات عن الجني المحسن للقطن، مشيرا إلى أن المديرية تواصل جهودها في مجال مكافحة الآفات، ومتابعة المحصول على مستوى المحافظة.

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