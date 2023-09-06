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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة بالعاشر من رمضان إلى 223 درجة

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بمدينة العاشر من رمضان على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 223 درجة بدلاً من 225 درجة وذلك بالمدارس الآتية:

- مدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية المشتركة.

- مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

- مدرسة هدي شعراوي الثانوية بنات.

- مدرسة د. أحمد زويل الثانوية بنات.

- مدرسة الشهيد البغدادي الثانوية بنين علي أن يسمح بقبول الطلاب الحاصلين علي 223 درجة من أي إدارة تعليمية بشرط استمرار الطلاب بنفس المدرسة طوال سنوات الدراسة بالثانوية العامة.

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كما قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 / 2024 بالمدارس الفنية التجارية علي مستوي المحافظة إلى 145 درجة بدلاً من 155 درجة وذلك تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية التجارية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

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