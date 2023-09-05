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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يسلم 35 عقد عمل لذوي القدرات والهمم بالقطاع الخاص

صدى البلد

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 35 عقد عمل لراغبي العمل من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) بالقطاع الخاص وذلك في احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية العمل بالشرقية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية ، أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة لافتا إلي أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية قدم قروض بقيمة 3 مليار و 108 مليون جنيه لتوفير 55 ألف و 417 فرصة عمل للشباب الجاد من خلال تنفيذ 18 ألف و 924 مشروعاً للشباب بالإضافة إلى ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قروض ومنح للشباب لإقامة مشروعاتهم.

ووجه القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها وذلك بهدف الحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أن ما تقوم به الدولة المصرية ومؤسساتها الداعمة ما هو إلا لتوفير مزيد من الحماية والرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً، وشمولها في منظومة الحماية الإجتماعية والصحية والتأمينية والتي توفرها وزارة العمل لهم داخل المحافظات ، مشيداً بدور مديرية العمل بالشرقية في التواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.

واختتم محافظ الشرقية ، كلمته بتوجيه الشكر للشركات الداعمة لذوي القدرات والهمم بتوفير فرص عمل لائقة لهم مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص واستغلال الأجواء وبيئة العمل الآمنة التي توفرها الدولة للإستمرار في التقدم وتحقيق معدلات انجاز غير مسبوقة حتى نستطيع أن نبني بسواعدنا مصرنا الجديدة التي طالما حلمنا بها.

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ومن جانبه ، قدم وكيل وزارة العمل الشكر لمحافظ الشرقية لمجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية ذوي القدرات والهمم بتوفير فرص عمل حقيقية لهم في شركات القطاع الخاص تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر تدر عليهم دخلاً ثابتا وتحقق لهم حياة كريمة.

فيما أعرب ذوو القدرات والهمم عن سعادتهم لإستقبال المحافظ لهم وتسليمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم وذلك بالقطاع الخاص مقدمين الشكر للشركات الداعمة والمساندة لهم ليحيوا حياه كريمة ويصبحوا شركاء في بناء وتنمية المجتمع.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدولة المصرية القيادات التنفيذية المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغير تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة توفير فرص عمل للشباب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

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