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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية وإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بالشرقية وأسيوط

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظتي الشرقية وأسيوط ، حملات تموينية موسعة على الأسواق والمحال التجارية ، بجانب حملات مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لضبط الخارجين عن القانون . 


ففي محافظة الشرقية كلف المحافظ ، الدكتور ممدوح غراب ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


فتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقيه بناء علي المعلومات إلى مديرية تموين الشرقية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين أحدهما بناحية الحبش برقم والآخر بناحية مدينة الإبراهيمية وتم التحفظ على عدد 3400 علبة سجائر محلية واجنبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي أسيوط أعلن المحافظ عصام سعد ، إزالة 23 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز القوصية وصدفا والفتح وأسيوط والبداري وأبنوب وحي شرق خلال حملات الإزالة التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها ، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن .

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